La Juventus ha subito quattro reti su cinque da palla inattiva in questo avvio di stagione: dato allarmante per la difesa di Sarri

Con l’amara rimonta dell’Atletico Madrid emerge un dato preoccupante sulla Juventus. In questo avvio di stagione i bianconeri hanno subito cinque reti, di cui quattro su palla inattiva.

Numeri allarmanti per la difesa di Maurizio Sarri, che non è stata in grado di assimilare i dettami tattici imposti dal cambio di allenatore.