Juventus Dzeko, lunedì previste le visite mediche del bosniaco: ormai manca poco, Pirlo avrà il suo nuovo numero 9

Manca davvero poco, ma ormai Edin Dzeko è un nuovo giocatore della Juventus. Lunedì – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – sono state fissate le visite mediche del nuovo numero 9 di Andrea Pirlo.

I bianconeri – si legge – investiranno 16 milioni per il cartellino offrendo al giocatore un biennale con opzione per il terzo anno da 6,8 milioni di euro più bonus, per un totale di 7,5.