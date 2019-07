Juventus, ecco chi sarà il sostituto di Joao Cancelo: tutti i dettagli

Juventus Cancelo, il Manchester City in pressing: i bianconeri hanno già pronto il sostituto del portoghese. Ecco chi è

Secondo quanto riportato da Massara negli studi di Sky Sport, la Juventus ha già pronto il sostituto di Joao Cancelo. Il profilo che i bianconeri hanno designato è quello di Matteo Darmian, attualmente al Manchester United.

Sull’esterno portoghese della Juventus è in pressing l’altra squadra di Manchester. I citizens sarebbero pronti a sborsare 60 milioni di euro più 5 di bonus per portare il giocatore in Inghilterra.