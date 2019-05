Juventus, esce Barzagli: lacrime e abbracci per il difensore – FOTO

Al 61′ finisce la partita di Andrea Barzagli: ultima partita in casa con la Juventus tra lacrime, abbracci e applausi – FOTO

Momento toccante in casa Juventus: al 61′ arriva il cambio per Andrea Barzagli. Il giocatore lascia il campo per lasciare il posto a Mario Mandzukic.

Il giocatore uscendo non riesce a trattenere le lacrime: prima riceve l’abbraccio di mister Allegri e dei compagni, poi fa il giro a bordocampo per salutare i tifosi. Questi ultimi gli hanno reso omaggio con uno striscione che recita:«Andrea Barzagli. Grazie Campione!».

Ecco le foto: