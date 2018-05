La Juventus ha ormai chiuso per il trasferimento di Matteo Darmian dal Manchester United ma segue con attenzione anche la posizione di Juan Bernat del Bayern Monaco

La Juventus prepara una profonda rivoluzione della rosa dopo la vittoria del settimo Scudetto consecutivo. I bianconeri dominano in Italia ma per vincere in Europa serve qualcosa in più. Il club di corso Galileo Ferraris in estate dirà addio a Kwandwo Asamaoh e Stephan Lichtsteiner. Il primo è destinato a vestire la maglia dell’Inter mentre il secondo pare stia trattando con l’Arsenal. La priorità per il ds della Juventus, Giuseppe Marotta, è quindi quella di trovare sostituiti all’altezza per le fasce laterali. Secondo quanto riporta l’edizione online d Tuttosport, il club bianconero avrebbe già messo le mani su Matteo Darmian del Manchester United. La trattativa sarebbe già nelle fasi conclusive e al momento il nodo solo alcuni dettagli. Nelle ultime ore però è emerso un altro nome che in passato è già stato associato alla Juventus.

Il Bayern Monaco sarebbe disposto a cedere lo spagnolo Juan Bernat, che garantirebbe grande esperienza internazionale nonostante la giovane età (25 anni). Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2019 e la Juventus potrebbe quindi strapparlo ai tedeschi per una cifra ragionevole. La pista che porta al laterale ex Valencia si fa sempre più calda ma i bianconeri si tengono aperte anche altre strade. Oltre ad Arias del PSV si tratta anche per João Cancelo, che ritornerà in Spagna dopo il prestito all’Inter.