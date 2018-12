Juventus-Fiorentina top e flop: Bentancur show, Simeone sbaglia tutto

Juventus-Fiorentina top e flop: Bentancur, Szczesny e Chiellini tra i migliori. Male Simeone e Edimilson

La Juventus sbriga, non senza qualche difficoltà, la pratica Fiorentina. Bentancur apre le danze, Chiellini raddoppia e Ronaldo su rigore cala il tris. I bianconeri continuano la striscia positiva fuori casa e proseguono la marcia in vetta alla classifica.

Juventus-Fiorentina: i promossi

BENTANCUR 7: La crescita dell’uruguagio è incredibile. Oggi ha trovato persino il gol a coronamento di una prestazione sontuosa. Merito della gestione di Allegri che ha saputo trovare al suo centrocampista una collocazione perfetta, che esalta le qualità dell’ex Boca Juniors.

CHIELLINI 6.5: Solita prestazione solida e rocciosa del difensore che in maniera un po’ fortunata trova anche il gol. Il capitano della Juventus si conferma un uomo irrinunciabile per Allegri. Fa buona guardia sia su Simeone che su Chiesa. Sempre preciso e mai in affanno.

CANCELO 6: La sufficienza se la merita solo per la chiusura tempestiva su un tiro di Chiesa nel cuore dell’area piccola. Diagonale perfetta del portoghese che evita il pareggio della Fiorentina. Per il resto poche sbavature e tanta concentrazione e strappi. La crescita dell’ex nerazzurro è sotto gli occhi di tutti.

Juventus-Fiorentina: i bocciati

SIMEONE 5: Male, malissimo l’argentino. Irriconoscibile. Il Cholito sbaglia tutto quello che si può sbagliare e non si rivela mai quel terminale offensivo prezioso che vorrebbe Pioli. Quanto durerà il tunnel negativo dell’attaccante viola?

EDIMILSON 5: Si fa stritolare dal centrocampo bianconero e non riesce a mai a fare da raccordo tra metà campo e attacco. Causa il rigore poi trasformato da Ronaldo e si dimostra spesso poco preciso e frettoloso nelle scelte di gioco.