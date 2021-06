Juventus in Champions League, ma ora Ceferin chiede la multa

Aleksander Ceferin non si arrende e, dopo la conferma che Juventus, Real Madrid e Barcellona giocheranno la Champions League, chiede una multa per i tre club

Questo il nuovo scenario dopo la sospensione temporanea della Disciplinare. La Superlega si sente ora in vantaggio, ma l’UEFA è sicura che un giorno punirà Juventus, Real e Barcellona e crede che l’UE le darà ragione.

A Nyon sono pronti ad accogliere le ribelli se patteggeranno come i 9 pentiti (con le stesse sanzioni economiche). L’Uefa ha “congelato” il procedimento. Idem il giudice di Madrid: ha chiesto a Uefa e Fifa di non interferire per ora sulla Superlega, ma poi si è rivolto all’Ue. Alla fine potrebbe convenire a tutti pagare quei 3 milioni di multa per club in beneficenza, più il 5% dei premi Uefa.