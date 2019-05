Problemi per Moise Kean, non si è allenato a causa dell’influenza: scatta l’allarme per la gara contro la Roma di domenica

La Juventus deve fare i conti con i problemi di Moise Kean, l’attaccante oggi non ha preso parte all’allenamento a causa di una sindrome influenzale. Allegri dunque lo dovrà valutare nei prossimi giorni, ma la sua presenza all’Olimpico è in dubbio. Nel frattempo ok Alex Sandro, Bentancur, Dybala ed Emre Can che si sono allenati in gruppo e appaiono recuperati.