Marotta vuole evitare Juventus-Inter: «Non credo andrò allo stadio»

In attesa dell’ufficialità di Marotta all’Inter, l’ex ad della Juventus cerca di sviare alle domande sul prossimo Derby d’Italia

Beppe Marotta sarà ufficialmente il nuovo amministratore delegato dell’Inter tra qualche settimana, forse già la prossima dopo la gara contro il PSV Eindhoven. In mezzo però ci sarà la grande sfida del Derby d’Italia tra Juventus e Inter, in programma per venerdì 7 dicembre alle 20.30. Per Marotta sarà la prima sfida contro la sua ex squadra, una serata speciale che però rischia di non vederlo presente. Infatti, nel post Consiglio di Lega a Milano, Beppe Marotta ha cercato di sviare alle domande relative alla sua presenza all’Allianz Stadium. Ecco quanto detto ai giornalisti che gli han chiesto se presenzierà in tribuna: «Se sarò presente per Juventus-Inter? Non so». Non si tratta di un sì, ma nemmeno di un no. Una risposta sfuggente che potrebbe significare la sua volontà di non voler ritornare all’Allianz, almeno non ora.