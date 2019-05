Juventus, intervento Szczesny: novità sull’infortunio, ecco quanto sta fuori

Arrivano novità sull’infortunio del portiere della Juventus Szczesny: ecco a quanto ammontano i giorni di stop per il polacco

Novità sull’infortunio di Szczesny: la stima è di 45 giorni circa di stop per il portiere della Juventus.

Tegola per il club bianconero, ha inviato l’estremo difensore a Barcellona per un intervento di pulizia e stabilizzazione al ginocchio dopo il guaio riscontrato in corrispondenza dell’ultima giornata di campionato. L’intervento di Szczesny è perfettamente riuscito, ma ora dovrà riposare.