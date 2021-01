Dejan Kulusevski, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

PARTITA – «Sono entrato e avevo una cosa in testa: vincere. Potevo fare meglio, ma abbiamo vinto ed è l’unica cosa che conta».

IBRAHIMOVIC – «Noi ci scriviamo poco. Lui è un idolo per me, nessuno ha fatto le cose che ha fatto lui. E’ un campione, quando parla bene di me mi fa lavorare ancora di più. Spero davvero che torni in Nazionale per l’Europeo. Quindi “Vieni Ibra”».