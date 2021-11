Juventus, l’attacco di Adani: «Tutto fatto a caso. Senza risultati si perde di credibilità»

Adani è tornato a parlare della Juventus. L’attacco del noto opinionista all’indirizzo del club bianconero

Daniele Adani torna a commentare la Juve di Allegri durante la Bobo TV.

Ecco le sue parole sulla Juventus.

ALLEGRI – «Ma voi pensavate così male? Se nell’analisi non ti sai adeguare ai fatti perdi di credibilità. Se dici che conta solo vincere e non arrivano i risultati perdi credibilità. Se dopo il Chelsea dici che è stato fatto un buon primo tempo pensi che la gente sia scema? Col Chelsea avrebbero potuto prenderne sei nel primo tempo. L’Atalanta ha giocato al 30-40%, senza nemmeno schierare Ilicic, Muriel. Nelle cinque sconfitte stagionali della Juventus quattro volte era in campo Dybala. Nelle sei vittorie che ha fatto in tre non c’era Dybala. Questo per dire che la Juve può avere Dybala e perdere e può non avere Dybala e vincere. Perché? Perché tutto è fatto a caso».