Rashford su Cristiano Ronaldo: «Nel cuore dello United, è un’ispirazione»

Tra gli uomini più attesi della partita, Rashford è pronto a sfidare Cristiano Ronaldo: ecco le sue parole su Juventus-Manchester United

Tutto pronto per Juventus-Manchester United, Marcus Rashford tra i calciatori più attesi. Intervistato dal canale ufficiale del club inglese, l’attaccante ha commentato: «L’andata ci ha dato molte lezioni, avremmo potuto perdere 2-0, pareggiare 1-1 o vincere 1-2. Abbiamo iniziato ad attaccare troppo tardi ma abbiamo imparato dai nostri errori: questa volta ci proveremo».

L’attaccante ha poi parlato di Cristiano Ronaldo: «Il modo in cui ha portato avanti la sua carriera e si è migliorato stagione dopo stagione è semplicemente incredibile. Per me non c’è ispirazione più grande nel mondo del calcio. E’ speciale per questo club: una volta che giochi nello United diventi parte di questa famiglia anche se un giorno te ne vai».