Juventus: Matuidi e la scommessa Mondiale Parigi-Torino in bici

Il centrocampista francese della Juventus, Blaise Matuidi dovrà onorare la scommessa fatta per la vittoria mondiale: percorrere in bici Parigi-Torino

La Francia è ancora in festa per la vittoria del Mondiale, il secondo della sua storia dopo quello vinto n casa nel 1998. Gli uomini di Deschamps stanno rientrando dalle vacanze nei rispettivi club per iniziare la nuova stagione, ma alcuni adesso dovranno onorare alcune scommesse fatte nei mesi scorsi. Alcuni giocatori Blues, difatti, hanno promesso alcune “follie” in caso di vittoria e adesso devono pagar pegno, tra questi anche il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi.

Il giocatore bianconero prima della spedizione in Russia aveva giurato che se si fosse laureato campione del Mondo avrebbe percorso in bicicletta la tratta Parigi-Torino, un percorso non da niente dati gli oltre 700 kilometri che dividono le due città. Il francese, durante la giornata di ieri, ha affermato che terrà fede alla scommessa, ma data la distanza dovrà trovare il tempo per farlo. Intanto c’è qualcuno che ha già onorato la propria scommessa pre-Mondiale come Adil Rami a cui è toccato affrontare in diretta tv il campione olimpico di judo Teddy Riner.