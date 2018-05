Juventus-Milan, due papere di Donnarumma spianano la strada alla seconda e terza rete bianconera nella finale di Coppa Italia

Juventus-Milan (segui la diretta), due gravi errori di Gianluigi Donnarumma spianano la strada alla vittoria dei bianconeri in finale di Coppa Italia. Sulla seconda rete juventina (61′), il portiere rossonero para in maniera scomposta un potente tiro dalla distanza di Douglas Costa: palla non trattenuta che finisce in rete. Ciqnue minuti più tardi, su calcio d’angolo, il portiere del Milan non trattiene la palla su un debole colpo di testa di mandzukic: Benatia, in agguato, segna per il 3 a 0 bianconero.