Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato di Higuain prima della Supercoppa contro il Milan

Il vice Presidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato a Rai Sport prima della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Nel corso dell’intervista Nedved ha parlato anche del mercato bianconero e della questione Higuain. Ecco le sue parole: «Le finali sono imprevedibili e ne abbiamo perse due ai calci di rigore negli ultimi anni. Ci sono anche forti avversari e il Milan è una squadra molto buona. Higuain? Non penso che importi se gioca o no. Non è giusto parlare di Higuain in questo momento, per rispetto per Milano, mentre stiamo per giocarci. Ne parleremo domani».