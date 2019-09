Juventus, Nedved: «Atletico? Siamo pronti. Dybala? Ci sarà spazio per lui»

Pavel Nedved, intervenuto a pochi minuti da Atletico Juventus, ha parlato dell’impiego di De Ligt e Dybala

Interpellato da Sky Sport, Pavel Nedved ha rilasciato dichiarazioni importanti su Dybala e De Ligt a pochi minuti dal fischio d’inizio di Atletico Madrid Juventus.

«Ci aspettiamo una serata da Champions, a Firenze non siamo stati molto brillanti. Oggi saremo pronti. De Ligt in difficoltà? Il ragazzo sta migliorando, c’è bisogno di tempo perché è giovane. Spiace per Chiellini. Dybala senza spazio? E’ un grande giocatore e ci sarà spazio anche per lui».