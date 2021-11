Juventus, Ordine: «Chelsea? Ci sta perdere, ma non farsi umiliare»

Il giornalista Franco Ordine, ai microfoni di Juventusnews24, ha analizzato il momento della formazione bianconera

In esclusiva per Juventusnews24, Franco Ordine ha analizzato il momento del club bianconero.

DICHIARAZIONI – «Oggi non ci si meraviglia di questi risultati: sono figli del momento, della classifica e delle motivazioni che accompagnano la partita. La Juve era già qualificata alla fase ad eliminazione diretta, aveva battuto all’andata il Chelsea, aveva poche motivazioni per fare una partita di spessore; poi da questo a prendere quattro gol ce ne passa. È su questo che va acceso un riflettore, perdere a Stamford Bridge ci può stare, ma farsi umiliare proprio no».

