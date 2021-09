Juventus, Perin: «Sampdoria? Partita particolare per me»

Mattia Perin commenta nel pre partita contro la Sampdoria il match valido per la sesta giornata: le parole del portiere della Juventus

Mattia Perin commenta nel pre partita contro la Sampdoria il match valido per la sesta giornata: le parole del portiere della Juventus a Sky Sport.

JUVENTUS – «Tornare alla Juventus è una cosa positiva. Poter competere con una società così importante è il sogno di tutti. Quando il mister mi ha chiamato e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto se fossi rimasto dopo due ore avevo già deciso».

SAMPDORIA – «Derby? Non è una squadra come le altre per il mio passato. Ma voglio essere concentrato sul presente. Dobbiamo risalire il prima possibile la china».