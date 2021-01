Juventus, Pirlo deve imitare la partenza di Sarri per la rimonta: i numeri

La Juventus ha chiuso il 2020 da sesta in classifica: la squadra di Andrea Pirlo deve trovare continuità per risalire in classifica

Andrea Pirlo vuole ritrovare il sorriso dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina e alla ripresa delle operazioni avrà subito l’occasione di rifarsi contro l’Udinese. La Juventus è attesa ad un tour de force. Volendo escludere le gare con l’Inter (17 gennaio) e la Supercoppa con il Napoli (20 gennaio) il calendario presenta alcune asperità rispetto allo scorso anno.

Lo scorso anno Maurizio Sarri colse quattro vittorie nelle prime quattro partite di gennaio con due goleade contro Cagliari e Udinese in Coppa Italia. Andrea Pirlo affronterà l’Udinese in casa e poi la capolista Milan in trasferta. Altro grande match allo Stadium contro il Sassuolo per poi incontrare il Genoa in Coppa Italia. I bianconeri, per la prima volta in stagione, hanno tutto il gruppo a disposizione.

GENNAIO JUVE 2020 CON SARRI

Juve-Cagliari 4-0

Roma-Juve 1-2

Juve-Udinese 4-0 Coppa Italia

Juve-Parma 2-1

GENNAIO JUVE 2021 CON PIRLO

Juve-Udinese

Milan-Juve

Juve-Sassuolo

Juve-Genoa Coppa Italia