Juventus, Pirlo in panchina anche senza scudetto? I piani di Agnelli per il futuro della squadra bianconera, ancora in corsa su tutti i fronti

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport Andrea Agnelli dovrebbe confermare Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus a prescindere in vista della prossima stagione.

Lo ha scelto per la sua visione avveniristica di calcio, gli ha chiesto lo scudetto come ai suoi predecessori ma gli ha anche garantito sostegno assoluto. Anche quando, a inizio stagione, i risultati non erano in linea con le aspettative (vedi i pari con Crotone e Benevento). Fermo restando che, al momento, il tecnico bianconero ha già vinto la Supercoppa ed è in corsa su tutti i fronti.