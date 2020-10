Juventus, Pirlo: «Un passo alla volta. Chiesa adatto a noi»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions tra i bianconeri e la Dinamo Kiev

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro la Dinamo Kiev.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

PRESTAZIONE – «Un passo alla volta. Oggi era importante fare una partita solida, abbiamo provato qualcosa lunedì ed eravamo più organizzati. Potevamo fare gol nel primo tempo ma siamo stati bravi a segnare nel secondo e a gestire la partita».

CHIELLINI – «Ha avuto un risentimento al flessore, lo aveva avuto già dopo la Nazionale. Per quello non ha giocato a Crotone».

DYBALA – «Ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, si vede che non era al 100%. Deve trovare la migliore condizione»

CHIESA – «È un giocatore adatto a quello che vogliamo fare. Non deve fare il quinto ma l’attaccante esterno. In fase di non possesso ricopre il compito di quarto centrocampista. Può giocare molto bene sia a destra sia a sinistra».