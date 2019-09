Juventus, Pjanic: «Vittoria meritata, ma all’inizio…»

Il centrocampista della Juventus Pjanic analizza la prestazione contro il Brescia: «Dovevamo fare qualche gol in più, ma siamo contenti»

Miralem Pjanic è soddisfatto per la vittoria della Juventus sul Brescia: «Peccato aver subito gol all’inizio, ma abbiamo spesso attaccato contro una squadra che in casa gioca bene. Dovevamo fare qualche gol in più ma la vittoria è meritata, siamo contenti».

Il centrocampista bianconero, autore della rete decisiva, ha scacciato le critiche: «Continuiamo a lavorare perché la strada è molto lunga, ci vuole pazienza», ha concluso ai microfoni di DAZN.