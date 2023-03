Juventus, Pogba resetta l’esclusione: ora serve la svolta

Il ritardo nella riunione pre Friburgo è costato caro a Paul Pogba che è rimasto fuori dai convocati, ora vuole resettare e ritrovare il campo

Il francese contro la Sampdoria e non solo dovrà svoltare sul campo per ritornare a essere decisivo e aiutare la Juventus. Tutti lo aspettano e ora tocca a lui dare qualcosa in più dopo i mesi d’infortunio. Lo scrive Il Corriere dello Sport.