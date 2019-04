Juventus, il Real Madrid molla la presa per Pjanic: preferito Rabiot

Zidane vuole Rabiot: il francese è la priorità a centrocampo. Pjanic alternativa, la Juventus per ora può stare tranquilla

Il Real Madrid molla la presa per Miralem Pjanic. O, almeno, temporaneamente. Gli spagnoli avevano corteggiato il centrocampista della Juventus più volte nel corso della stagione, ma ora i contatti sono diminuiti sensibilmente. Pare che la dirigenza dei Blancos preferisca Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain al bosniaco.

Zidane punta sul francese: è giovane, è in rotta con il proprio club da tempo, costa meno e ha ottimi margini di crescita. Pjanic invece rappresenterebbe un enorme investimento. Il Real Madrid vuole rifondare la squadra, e non può permettersi di spendere troppo per il numero 5 bianconero. Per ora la Juventus può stare tranquilla, ma nel calcio, e ancor di più nel calciomercato, mai dire mai.