Juventus, Ronaldo “macchina da gol”: da 11 anni segna almeno 20 reti

Non solo il record dei gol fatti consecutivamente, ma anche quello della doppia cifra: sono 11 anni che il portoghese segna almeno 20 gol

Ancora un record. È un momento importante per il giocatore portoghese che continua a stupire tutti. Come riportato da JuventusNews24, la rete di ieri sera segnata contro il Verona lo ha portato a quota 20 in campionato.

Questa è la sua undicesima stagione con almeno 20 gol messi a segno, un record davvero incredibile che nessuno ha mai raggiunto nei maggiori campionati europei.