Juventus, Ronaldo mostruoso: la metà dei gol bianconeri sono firmati CR7

Il supercampione della Juventus Cristiano Ronaldo ha messo lo zampino nel 47% dei gol segnati dai bianconeri, con 15 reti e 7 assist

Cristiano Ronaldo è stato senza alcun dubbio il colpo di mercato dell’anno. Il portoghese, dopo aver trionfato in Champions League per tre anni di fila, è approdato nel mondo Juventus pronto a regalare la coppa dalle grandi orecchie. Il suo impatto sulla Serie A e in generale sul gioco dei bianconeri è stato impressionante. Una statistica riportata direttamente dal canale della Vecchia Signora, illustra come CR7 abbia messo lo zampino in quasi la metà delle reti segnate dalla squadra di Allegri. Con 15 gol e 7 assist, Ronaldo ha partecipato al 47% dei gol bianconeri, 22 su 47. Il tutto senza considerare lo sviluppo del gioco o le situazioni in cui grazie ai suoi movimenti o passaggi ha permesso ai compagni di segnare. Un dato impressionante, che mostra come il portoghese non sia mai sazio di vittorie e trofei.