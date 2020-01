Juventus: Sandro e Matuidi sono preziosi contro il Cagliari

Il pressing della Juventus ha funzionato benissimo contro il Cagliari. Bravi Alex Sandro e Matuidi nella riaggressione

La Juventus ha pressato molto bene contro il Cagliari, riaggredendo costantemente e sporcando la manovra avversaria. Nella prima impostazione, spesso i sardi allargavano il gioco sui terzini, con cambi di campo quasi a memoria.

I bianconeri sono però stati bravi sia a fare densità in zona palla che a scivolare orizzontalmente. Un esempio nella slide sopra. Olsen non ha soluzioni di passaggio, i giocatori della Juventus coprono bene il campo. Allarga il gioco verso Cacciatore, ma Alex Sandro è tempestivo nell’andare in pressing sul terzino.