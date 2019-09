Juventus, Sarri: «Colpa mia, dispiace pareggiare così»

Il tecnico della Juventus Sarri non digerisce il 2-2 nel finale dell’Atletico Madrid. Solo un pareggio al Wanda Metropolitano

L’esordio in Champions League della Juventus è macchiato dalla rimonta in extremis dell’Atletico Madrid, che evidenzia i numerosi problemi della nuova gestione di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero commenta così la prestazione del Wanda Metropolitano: «Partita vera, ma pareggiarla così ci lascia l’amaro in bocca. La squadra era viva e siamo andati vicini al terzo gol, dispiace essere leggeri in situazioni prevedibili».

Sarri poi puntualizza: «Nel primo tempo abbiamo concesso venti cambi di campo agli avversari e stavamo tenendo la palla scoperta – ammette ai microfoni di Sky Sport -. C’erano dei movimenti che non andavano bene, è colpa principalmente mia». Perché Cuadrado e non Bernardeschi: «La sua brillantezza poteva essere utile».