Juventus, Sarri pensa a un nuovo ruolo per Demiral

Demiral, il calciatore potrebbe trovare il suo posto in un’altra parte di campo

Una nuova Juventus, e gli esprimenti tattici sono molto lontani dal finire. Mister Sarri è infatti ancora alla ricerca della formazione migliore, degli schemi più giusti che permettano ai bianconeri di diventare una squadra perfetta.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport l’allenatore dei bianconeri potrebbe decidere di cambiare posizione in campo a Demiral. In difesa infatti non c’è sicuramente spazio, vista la coppia De Ligt e Bonucci. Il turco è stato provato più di una volta come terzino nelle esercitazioni di Vinovo.