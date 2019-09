Juventus, Sarri su Dybala: «È uscito acciaccato, spero di recuperarlo»

Il tecnico della Juventus Sarri ha commentato la vittoria sul Brescia: «Non era semplice, sono soddisfatto». Su Dybala e Cuadrado…

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri commenta la vittoria sul Brescia: «Siamo andati sotto di un gol all’inizio e non era semplice recuperare, dunque sono soddisfatto. Siamo migliorati dal punto di vista del palleggio e della gestione della partita. Dobbiamo lavorare sulla fase difensiva».

Su Juan Cuadrado: «Ho pensato a lui appena abbiamo subito gol, poi c’è stato l’infortunio di Danilo e abbiamo effettuato subito la sostituzione. Ha fatto una buona partita da terzino, è in salute e ci dà un aiuto importante».

Su Matthijs de Ligt: «È giovane e sta crescendo. Si è ritrovato in una realtà diversa e non è completamente a posto. Ci vuole solamente tempo. Anche Koulibaly ha fatto fatica nei primi tre mesi di Serie A».

Su Paulo Dybala: «Ha disputato una buona partita in fase difensiva e offensiva, l’ho visto molto applicato. È stato bravo negli scambi in velocità con Ramsey, è uscito acciaccato e spero di recuperarlo per la prossima partita», conclude Sarri ai microfoni di DAZN.