ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juventus, scout in Portogallo: nel mirino il sostituto di Perin? Ultime sul possibile rimpiazzo del secondo portier bianconero

È iniziata la caccia della Juventus ad un nuovo secondo portiere in vista della prossima stagione. Mattia Perin, infatti, non è certo della permanenza a Torino e potrebbe presto lasciare vuota la casella di numero 12.

Nel mirino degli scout bianconeri ci sarebbe Samuel Portugal, estremo difensore del Portimonense. Per visionare dal vivo il portiere 27enne, che ha una clausola rescissoria da 40 milioni nel suo contratto, alcuni osservatori della Juventus sarebbero stati sabato scorso in Portogallo per la sfida tra Portimonense e Boavista. A riportarlo è A Bola.