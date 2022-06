Juventus, si riapre la pista Di Maria: ora l’argentino ho poca scelta

Calciomercato Juventus: per i bianconeri si riapre la pista Di Maria dopo il dietrofront del Barcellona sul Fideo

La Juventus non ha ancora rinunciato ad Angel Di Maria. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che parla di come la posizione di entrambe le parti si sia ammorbidita, specialmente quella del club bianconero che non ha più tutta quella fretta di avere una risposta.

Il fatto che il Barcellona si sia defilato per questioni anagrafiche, infatti, dà ora maggior sicurezza nel chiudere l’affare. Al Fideo, in mano, è rimasto infatti soltanto l’interessamento del Benfica come soluzione alternativa, ma il club portoghese ha sicuramente meno fascino della Juve, che punta a chiudere sulla base di un annuale a 5,5 milioni di euro più bonus.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24