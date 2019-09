All’Allianz Stadium, la sesta giornata di Serie A 2019/20 tra Juventus e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Allianz Stadium ha il via la sesta giornata di Serie A. Sul terreno di gioco scendono Juventus e Spal. Bianconeri desiderosi dei tre punti per superare momentaneamente l’Inter, ferraresi in cerca di riscatto.

Sintesi Juventus Spal 0-0 MOVIOLA

5′ Tiro di Rabiot – Il francese arriva al limita dell’area di rigore e conclude col sinistro: deviato in angolo.

8′ Tiro di Ronaldo – Il portoghese ci prova da posizione defilata: Berisha fa suo il pallone in due tempi.

9′ Colpo di testa di Khedira – Pericoloso anche il tedesco con un’incornata: palla fuori di poco.

19′ Tiro di Ronaldo – Il portoghese ci prova in acrobazia: sfera deviata in angolo da un difensore della Spal.

Migliore in campo: PAGELLE

A conclusione del primo tempo

Juventus-Spal 0-0: risultato e tabellino

Reti:

Juve (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Beruatto, Emre Can, Bentancur, Higuain, Bernardeschi. All. Sarri.

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Moncini, Petagna. A disp. Letica, Thiam, Cannistrà, Cionek, Felipe, Strefezza, Tunjov, Zanchetta, Floccari, Jankovic, Paloschi. All. Semplici.

Arbitro: Piccini.

Ammoniti: Khedira.

Espulsi: