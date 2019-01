Via Benatia? La Juve si cautela: contatti per Christensen

Medhi Benatia verso l’addio alla Juventus a gennaio: i bianconeri a caccia di un difensore per sostituire il marocchino. L’ultimo nome è quello di Christensen del Chelsea

Ore decisive sul fronte delle uscite in casa Juventus: i bianconeri non sarebbero infatti riusciti a trattenere Medhi Benatia, che avrebbe richiesto ufficialmente la cessione. Il difensore marocchino non è riuscito in questa stagione finora a trovare praticamente quasi mai spazio tra i titolari: dopo lo sfogo mediatico di novembre, la situazione per lui non sarebbe cambiata più di tanto e ora l’idea di andare via a stagione in corso sarebbe concreta. Per Benatia due le possibili destinazioni: si parla di una ricca offerta dal Qatar (probabilmente quella dell’Al-Ittihad), anche se non mancherebbero degli interessamenti direttamente dalla Ligue 1.

Piuttosto dovrà essere adesso la Juve ad attivarsi eventualmente per un sostituto. Massimiliano Allegri, causa infortunio di Andrea Barzagli, ha gli uomini contati in difesa: il sogno Matthijs de Ligt dall’Ajax resta irrealizzabile, almeno a gennaio (costo fissato intorno ai 60 milioni di euro), mentre Cristian Romero, praticamente acquistato dai bianconeri nei giorni scorsi, non dovrebbe muoversi almeno fino alla fine della stagione dal Genoa. L’ultima idea è allora quella che porta direttamente al danese del Chelsea Andreas Christensen, giocatore che con Maurizio Sarri finora ha giocato ben poco. Affare low cost possibile: i rapporti tra la Juve ed i Blues del resto dopo l’affare per Gonzalo Higuain sarebbero adesso fitti.