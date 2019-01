Il futuro di Francisco Trincao è un mistero. Il Wolverhampton, grazie all’aiuto di Jorge Mendes, sembra essere in vantaggio sulla Juventus

Direttamente dall’Inghilterra arrivano aggiornamenti sull’affare tra la Juventus e il giovane prodigio portoghese Trincao. La trattativa sembrava in dirittura d’arrivo tra l’esterno del Braga e i bianconeri, ma secondo il The Sun, Jorge Mendes starebbe preparando uno sgambetto a Paratici. Il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo, squadra con cui il potente procuratore ha cominciato un sodalizio quest’estate, avrebbe pronta un’offerta da 15 milioni di euro per convincere il club portoghese. Per un affare che sembrava fatto, c’è quindi da registrare una frenata: tutto può accadere e il futuro del talento Francisco Trincao è ancora tutto da scrivere.

