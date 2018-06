Juventus Tv chiude i battenti: diventerà solo un canale web

Dopo 5 anni Juventus Tv chiude: troppo elevati i costi di gestione del canale tematico

Brutta notizia per i milioni di tifosi bianconeri. Nell’arco di una settimana, Juventus Tv chiuderà i battenti. L’emittente ufficiale del club bianconero, realizzata in partnership con Raicom (gruppo Rai) e distribuita sulla piattaforma della pay tv satellitare guidata dall’ad Andrea Zappia, cesserà di esistere. Un’altra scelta drastica legata agli elevati costi di gestione del canale tematico in Hd prodotto dal giugno 2016 dalla squadra pluriscudettata di proprietà di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, e che si avvaleva della consulenza tecnica di 3zero2.

Juventus Tv andava in onda in chiaro dal 2015 (come Roma Channel), ossia da quando Sky aveva perso le immagini della Champions League (finite a Mediaset Premium), ora sarebbe potuta tornare in versione pay-per-view, perché la tv satellitare è tornata in possesso delle immagini della massima competizione europea e quindi non avrebbe garantito quel minimo bacino di clienti necessari alla sopravvivenza. Quale futuro per Claudio Zuliani (che di Juventus Tv era il direttore), Monica Somma (la conduttrice), Paolo Rossi, Enrico Zambruno (il telecronista) e gli altri giornalisti del canale tematico bianconero? Probabilmente la tv si trasformerà in un canale web.