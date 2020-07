Juventus, vietato sbagliare: i bianconeri devono vincere, serviranno i tre punti per conquistare lo scudetto

Serve una vittoria, lasciando a casa le paure dopo le ultime partite. La Juventus di Maurizio Sarri – come si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – vuole conquistare il titolo per poi concentrarsi sulla Champions League.

Lo stesso Sarri non ha usato mezzi termini in conferenza stampa: la Juve vuole vincere il «campionato più difficile degli ultimi 30 anni». Prima lo scudetto dunque, poi si penserà alla Champions.