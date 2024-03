Juventus Women, Montemurro non è più il tecnico: il comunicato

Juventus Women, il tecnico Joe Montemurro lascia la panchina delle bianconere: ecco il comunicato ufficiale del club

Joe Montemurro non è più l’allenatore della Juventus Women. A comunicarlo è lo stesso club bianconero, che ha voluto ringraziare il tecnico per il lavoro svolto, segnalando come il secondo, Giuseppe Zappella, abbia temporaneamente in mano la guida della squadra in questo momento.

IL COMUNICATO – Juventus Football Club comunica che in data odierna – 6 marzo 2024 – è stato raggiunto un accordo con Joe Montemurro per cui, a decorrere dalla giornata di oggi, non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra femminile.

Tutto il club desidera ringraziare Joe per il lavoro svolto in questi anni cha ha portato alla conquista di 1 scudetto, 2 Supercoppa Italiana e 2 Coppa Italia. La guida tecnica della prima squadra femminile viene affidata temporaneamente all’allenatore in seconda Giuseppe Zappella.

Montemurro arriva alla Juventus nel 2021, forte di un’esperienza internazionale nel calcio femminile rilevante: due titoli in Australia, conquistati con il Melbourne City, e uno in Inghilterra, con l’Arsenal, sono il suo biglietto da visita.

Alla Juventus, in questi anni, ha dato un grande contributo in termini innanzitutto di idee, su tutte quella di un calcio propositivo. E poi, ovviamente, di risultati: citato precedentemente il suo palmarès, non vanno dimenticate anche le due ottime partecipazioni alla Women’s Champions League nel 21/22 e 22/23.

