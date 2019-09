Juventus Women, arrivano due rinnovi di rilievo in casa bianconera

Juventus Women, ufficiali i rinnovi fino al 2021 di Laura Giuliani e Valentina Cernoia. Il comunicato della società sulle calciatrici

Ottime notizie in casa Juventus Women. Quest’oggi la società ha ufficializzato i rinnovi di due perni fondamentali della squadra bianconera, ovvero Laura Giuliani e Valentina Cernoia.

Per entrambe prolungamento del contratto fino al 2021. Di seguito le parole sulle due calciatrici riportate dal sito ufficiale bianconero: «Valentina Cernoia, capace a centrocampo di giocate geniali e dotata di un tiro come poche altre giocatrici in Italia. Con le sue parate, Laura Giuliani ha contribuito in maniera pesantissima a questi due straordinari anni di Juventus Women».