Juventus Women Barcellona: le ultime dall’allenamento delle bianconere – VIDEO

Allo stadio Moccagatta di Alessandria la Juventus Women affronterà il Barcellona, sfida valida per la Champions League femminile

(-Dal nostro inviato allo stadio Moccagatta) Allenamento di vigilia per la Juventus Women che domani allo stadio Moccagatta di Alessandria affronterà il Barcellona nei sedicesimi di Champions League.

In questi minuti si sta svolgendo la rifinitura della squadra di Rita Guarino e come testimoniano le immagini del nostro inviato si può notare che Sofie Junge Pedersen e Lisa Boattin si stanno regolarmente allenando con il resto della squadra e non sono più in dubbio per la grande sfida di domani.