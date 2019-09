Juventus Women, Braghin: «Obiettivo ridurre il gap col Barcellona»

Il dg della Juventus Women Braghin ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Barcellona

Braghin, dg della Juventus Femminile, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in occasione della sfida col Barcellona: «Come si riduce il gap col Barca? Noi siamo migliorati rispetto all anno scorso, ma affrontiamo di una finalista di Champions. Dovremo fare una buona prestazione. Dobbiamo uscire dal campo senza rimpianti».

Braghin aggiunge: «In Italia ci sono 5-6 squadre competitive che però non riescono a trovare spazio in Europa. Lavoriamo per limare questo gap».