Juventus Women, Guarino: «Barcellona? Dispiace per il primo gol»

L’allenatrice della Juventus Women Guarino commenta la sconfitta contro il Barcellona in Champions League al Moccagatta

C’è rammarico nelle parole di Rita Guarino dopo il ko casalingo della Juventus Women contro il Barcellona. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Sky Sport.

«Le ragazze hanno interpretato bene la gara. Con un po’ più di coraggio le avremmo messe più in difficoltà, ma davanti avevamo le vicecampionesse d’Europa. Passo in avanti per mentalità? Sicuramente. Dispiace per il primo gol, andare negli spogliatoi con un pareggio sarebbe stato diverso».