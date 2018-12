L’allenatore torna ad attaccare la Juventus, parlando delle precedenti dichiarazioni sul doping e su titoli assegnati a tavolino

Zeman-Juventus, continuano le storiche tensioni. L’ex tecnico della Roma è tornato a parlare dell’eterna rivale. Il boemo ha toccato alcuni tasti dolenti nel suo rapporto con i bianconeri, come il doping. Ecco le parole di Zeman sulle sostanze illegali nel mondo del calcio:«Il problema del doping è stato e sarà. Se rifarei certe dichiarazioni? Senza esitazione La Juventus non era certamente l’unica ad usare sostanze proibite. Creatina, EPO, steroidi. Le droghe non appartengono allo sport. L’ho fatto per il calcio».

Frecciata polemica di Zeman nei confronti della Juventus (ma non solo) quando gli viene fatto notare che nella sua carriera ha collezionato pochi trofei:«Mancano i titoli? Sì, ma dipende da che punto di vista si guarda. A volte i titoli vengono assegnati a tavolino, a chi non li merita. Non mi riferisco solo alla Juventus. Ci sono i sistemi nel calcio che in ogni paese decidono prima della stagione, chi vincerà. E non mi piace il calcio così. Mi piacerebbe rendere il calcio puro. Lasciarlo vincere al migliore».