E Ricardino si sposa! Bravo Kakà: Carolina ha detto sì – VIDEO e FOTO

L’ex Pallone d’Oro milanista Kakà torna all’altare: il brasiliano sposerà la modella Carolina Dias, l’annuncio è arrivato direttamente tramite il proprio account Instagram

Semiparafrasando una celebre battuta di Aldo, Giovanni e Giacomo… E Riccardino si sposa! E Riccardino si sposa! Il Riccardino in questione (non più tanto “ino”), è Ricardo Kakà che, a quasi 37 anni (li compirà ad aprile), ha deciso di provarci ancora. La fortunata è l’ormai storica fidanzata, la modella brasiliana dal viso angelico Carolina Dias, con cui l’ex Pallone d’Oro fa coppia fissa da diversi anni. Ad annunciare la lieta novella lo stesso Kakà sul proprio account Instagram, con una foto che lascia poco spazio all’immaginazione: un bacio passionale e la scritta “I said yes!” (“Ho detto di sì!”) sul palmo della mano di Carolina. Appesi gli scarpini al chiodo ormai da un paio di anni dunque, l’ex attaccante del Milan ha scelto di tornare all’altare con la consapevolezza della maturità.

Per Kakà infatti, come noto, il prossimo non sarà certo il primo matrimonio e Carolina… non sarà la prima Carolina della sua vita. Giovanissimo, ad appena 23 anni, Ricardo aveva sposato la cantante di origini italiane Caroline (con la “e” finale) Celico, allora appena 18enne, dopo ben tre anni di fidanzamento. Dalla relazione tra i due erano nati i figli Luca nel 2008 e Isabella nel 2013. Nel 2015 poi la coppia aveva deciso di divorziare definitivamente dopo un periodo di pausa durato circa un anno. Subito dopo Kakà, tornato in Brasile (al San Paolo) per terminare la carriera, aveva cominciato a frequentare Carolina, di dodici anni più giovane di lui. Confermando la propria nomea di ragazzo con la testa sulle spalle, Ricardinho alla fine ha deciso di mettere su famiglia. Evviva gli sposi.