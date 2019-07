Karamoh Parma, incontro finito: ecco quando si chiuderà l’affare

Karamoh Parma, incontro finito tra il procuratore Oscar Damiani e l’Inter, proprietaria del cartellino. Ecco le ultime

Yann Karamoh è sempre più vicino a vestire la maglia gialloblù del Parma. L’esterno francese lascerà l’Inter per accasarsi alla corte di D’Aversa e provare a rilanciarsi, dopo anni altalenanti.

L’incontro tra Oscar Damiani e la dirigenza nerazzurra è terminato: come riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare è in via di conclusione e le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per la chiusura della trattativa.