Karamoh ufficiale al Parma: il comunicato dell’Inter

Yann Karamoh è un nuovo giocatore del Parma. L’Inter ha ufficializzato la cessione con un comunicato ufficiale sul proprio sito

Mancava l’ufficialità. È arrivata pochi minuti fa: Yann Karamoh è un nuovo giocatore del Parma. Gli emiliani e l‘Inter hanno ufficializzato l’affare con un doppio comunicato.

«La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto del giocatore Yann Dorgelès Isaac Karamoh (Abidjan, 8.7.1998) dall’ F.C. Internazionale Milano. L’attaccante ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2023»

«L’Inter ufficializza la cessione a titolo temporaneo dei suoi due giocatori francesi, Yann Karamoh ed Andrew Gravillon, rispettivamente a Parma e Sassuolo: per entrambi la formula è quella della cessione a titolo temporaneo annuale con obbligo per il primo, diritto per il secondo, di trasformazione della cessione in definitiva.»