Karius, nuova papera in Europa League: lo Slovan ringrazia – VIDEO

Karius commette una nuova papera in Europa League contro lo Slovan Bratislava: uscita maldestra di testa, Sporar segna senza problemi – VIDEO

Non c’è pace per Loris Karius. Il portiere tedesco, celebre per la papera in finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, ne ha combinata un’altra delle sue. Questa volta in Europa League con la maglia del Besiktas.

Durante la prima giornata della fase a gironi contro lo Slovan Bratislava, Karius ha azzardato un’uscita dall’area di rigore mancando però completamente il pallone e permettendo ad Andraz Sporar di calciare indisturbato in rete.