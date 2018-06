Karnezis nel pacchetto Meret: Napoli e Udinese trattano

Può esserci pure Karnezis nell’affare Meret: un doppio colpo in porta da trenta milioni di euro, il Napoli e l’Udinese sono al lavoro

Alex Meret piace al Napoli, è poco ma sicuro. Nelle ultime ore si è parlato anche di un interesse per Orestis Karnezis, ma i due affari sono collegati in modo molto stretto. Il greco potrebbe arrivare insieme al giovane friulano, l’Udinese farebbe una doppia cessione per venticinque milioni di euro, che poi diventerebbero trenta per via dei bonus. Secondo Il Corriere dello Sport De Laurentiis e Pozzo sono arrivati a un punto d’incontro: nell’affare Meret rientrerà anche l’estremo difensore ellenico, passato al Watford in prestito nell’ultima stagione. Si è ancora lontani dalla chiusura, ma c’è un bel po’ di ottimismo.

Come detto, Karnezis arriva da una stagione al Watford in cui non ha giocato moltissimo. Ha il merito di conoscere bene Meret, perché ha militato con lui a Udine e gli ha fatto da chioccia. L’ex della Spal ha giocato poco nella prima annata in Serie A a causa di un infortunio, quindi Karnezis potrebbe essere la spalla ideale per la prima vera stagione in una grande come il Napoli. Il terzo portiere sarà invece Nikita Contini, prodotto del vivaio e reduce dall’esperienza a Pontedera.