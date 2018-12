L’annuncio su Instagram del difensore della Roma (sparito dai radar giallorossi) Rick Karsdorp: sua moglie Astrid è incinta…

L’ultimo regalo alla Roma (di Natale) Rick Karsdorp lo ha fatto con un lieto annuncio: presto diventerà papà. Una lieta novella in casa giallorossa, che probabilmente però non compenserà le attese mal riposte dei tifosi su di lui: il difensore olandese, dal suo arrivo nella Capitale, non ha praticamente mai messo piede in campo, se non raramente (quest’anno soltanto tre presenze, di cui una da titolare). Tra un infortunio (serio) e l’altro, l’ex Feyenoord di tempo per stare a casa, insomma, ne ha avuto parecchio: male per la dirigenza romanista, che di fatto ha già decretato la sua cessione a gennaio, molto meglio invece per sua moglie, la modella Astrid Bell, sposata in Olanda appena qualche mese fa…

La scenografica proposta di matrimonio di Karsdorp alla bombastica Astrid, più o meno un anno fa (video in alto), era stata la premessa di un futuro luminoso: nemmeno dodici mesi dopo, non a caso, ecco la notizia della gravidanza della bella Bell. Se dal punto di vista personale il difensore giallorosso può dirsi più che soddisfatto in termini di risultato e costanza di rendimento (a giudicare dalle tempistiche, l’olandese pare sia riuscito a centrare il bersaglio appena poche settimane dopo essere convolato a nozze a giugno), è dal punto di vista calcistico che toccherà ricominciare tutto da capo: per Karsdorp alla Roma non c’è più posto e, a questo punto, vale la pena domandarsi in che parte del mondo (probabilmente dell’Europa) verrà alla luce questo tatuatissimo mini-Rick. Mah!